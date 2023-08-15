صحيفة بريطانية تدعو لزيارة منتجعات مصر لقضاء العطلات بسواحل البحر الأحمر

دعت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية إلى زيارة المنتجعات لقضاء العطلات بسواحل البحر الأحمر، ووصفت جمال الرمال في مصر بأنها مهيئة للمنافسة بقوة على خريطة السياحة الدولية.

ودعت الصحيفة قرائها ومحبي السفر في العالم إلى زيارة مصر، ورشحت قائمة بأفضل مواقع الجذب السياحية بالبلاد لقضاء العطلات، مشيرة إلى أن مصر تعد خيارًا فعالًا للمسافرين البريطانيين الباحثين عن أشعة الشمس في شتاء هذا العام.

واستعرضت الصحيفة المقومات السياحية الفريدة التي تحظى بها المنتجعات الساحلية المصرية، وأهمها التكلفة؛ كونها توفر عطلات ذات أسعار مناسبة لأصحاب الميزانيات المحدودة، واعتدال الطقس على مدار السنة.

وذكرت الصحيفة، أن مصر تزخر بالمنتجعات والشواطيء الساحرة التي تتمتع بشهرة عالمية بسبب مياهها الصافية والحياة البحرية الرائعة تحت الماء لعشاق رياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية، داعية إلي زيارة قائمة رشحتها بمجموعة من الشواطيء خلال فصل الشتاء هذا العام (نوفمبر) أو ربيع عام 2024.

الغردقة

قالت الصحيفة تعتبر الغردقة نقطة جذب للسياح في الصحراء الشرقية، وتنتشر المنتجعات الصديقة للعائلات ذات الأرفف البحرية على طول 25 ميلًا من الساحل ، وتعج المدينة الشاطئية المشمسة بالكنوز تحت الماء في الحياة البحرية والشعاب المرجانية الملونة للجزر المنبوذة في حديقة الجفتون الوطنية.

وسيجد المصطافون أشعة الشمس على مدار العام، ومثالية لممارسة رياضة الغطس ذات الشهرة العالمية في البحر الأحمر، وأصداء التاريخ في مدينة الدهار القديمة ، وساحات التسوق الحديثة، مشيرة إلى أنه لا عجب أن تكون الغردقة العالمية مكانًا لقضاء الإجازة.

شرم الشيخ

قالت الصحيفة، شرم الشيخ الساحرة على خليج العقبة بين البحر الأحمر وصحراء شبه جزيرة سيناء، تعتبر مدينة المنتجع الساحلية مليئة بالمفاجآت، وجاذبية الرياضات المائية هي التي تحتل مركز الصدارة.

وتعد مياه البحر الأحمر الدافئة موطنًا للحدائق المرجانية في محمية رأس محمد الوطنية ، وهي وجهة رئيسية للغوص، ومجموعات من أسماك القرش قبالة جزر الإخوة، مع مواقع الغوص.

مرسي علم

أوضحت الصحيفة البريطانية، أن مرسى علم تتنافس بقوة على الخريطة السياحية منذ وصول مطار دولي في عام 2001، حيث الأسماء الكبيرة في الغردقة وشرم مع الحفاظ على أجواء أكثر هدوءًا وبطء وتيرة الحياة.

وتعد النقطة الساخنة على شاطئ البحر الأحمر موطنًا لشواطئ خليج أبو دهب ذات الرمال البيضاء - المشهورة بالحياة البحرية الودية مثل السلاحف البحرية والأخطبوط - وبحيرات ركوب الأمواج بالطائرات الورقية مثل النبع.

دهب

تقع مدينة دهب جنوب شرق شبه جزيرة سيناء، وهي منتجع مصري مطله يعني "الذهب" باللغة العربية، وكانت هذه الوجهة ذات يوم قرية صيد بدوية، وتشتهر بأمواج ركوب الأمواج التي يمكن الاعتماد عليها ومواقع الغوص- بما في ذلك أخطر الأماكن في العالم.

تشتهر دهب بالرحالة، وهي مليئة بالنزل، وهي مثالية للمسافرين الباحثين عن مزيج من آثار مصر القديمة ورفاهية الغطس مع أسراب الأسماك اللافتة للنظر على شاطئ لاجونا.

خليج مكادي

يعد مجمع مكادي من الفنادق والمنتجعات الصحية على ساحل البحر الأحمر، حيث يشكل خليج مكادي واحدة من أكثر المناطق عزلة على الساحل، فمنتجعات الخليج منخفضة المستوى مثالية للاسترخاء، حيث تأخذ القوارب ذات القاع الزجاجي السياح إلى الكهوف والشعاب المرجانية لمواجهات الحياة البحرية، مثل السلاحف البحرية والباراكودا المراوغة.

الجونة

وصفت الصحيفة البريطانية الجونة بأنها مجتمع فاخر على شاطئ البحر شمال الغردقة، يذهل ببحيراته الفيروزية ورماله الذهبية الحالمة والمنتجعات المصممة لتقليد العمارة المصرية الريفية.

ويعد ركوب الأمواج بالطائرة الورقية شاطئ مانجروفي أو الغوص في القنوات الداخلية والشعاب المرجانية النابضة بالحياة أمرًا كافيًا لإغراء أي محبي الرياضات المائية، ويمكنك حتى الحصول على شهادة الغوص في إحدى مدارس الغوص في الجونة.

سوما باي

تعد شبه جزيرة محمية بها ستة منتجعات فخمة تأسست عام 1991، فخليج سوما يقع على بعد 28 ميلًا جنوب الغردقة، يتمتع بضيافة دافئة إلى شواطئه الرملية.