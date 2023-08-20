أستاذ أحياء بحرية يكشف حقيقة ظهور سمك زجاجي "شفاف" في مرسى علم

كشف الدكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، حقيقة ظهور سمك زجاجي "شفاف" في مرسى علم.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن السمك الزجاجي ليس للطعام، وهو نوع من أنواع سمك الشعاب المرجانية ذات الاحجام الصغيرة، وبعض الأنواع منها يصل حجمها بدًا من 20 سم وحتي 25 سم.

وتابع أنها تتواجد في مرسي علم وليس بجديد، ولكن السمكة شفافة بالكامل ويظهر فيها العمود الفقري والجهاز الهضمي، وأغلب يرقات البحر الأحمر تكون شفافة تماما مثل السمك الزجاجي.

ونوه أن اللون الشفاف التي تتسم بها المسك الزجاجي هو انعكاس لأقل كمية من الضوء ونوع من الحماية للبيض خاصا وانها عندما تضع بيضها ما بين 2 لـ 3 مليون بيضة ويختلف عدد البيض حسب نوع السمكة.

وأشار إلى أن عدد كبير من البيض يتم أكله في المراحل الأولي من قبل، ليأتي شفافية جسم السمكة خوفا من الهجمات المفترسة.