الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بدأت الدراسة فى 2019.. معلومات حول كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ببنى سويف

كلية علوم ذوي الاحتياجات
كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف.

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف:

- بدأت الدراسة في الكلية عام 2019 وتقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

- تعد الدفعة الأولى للكلية هي أول دفعة متخصصة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

- مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة.

- تضم الكلية أقسامًا مختلفة منها قسم اضطرابات اللغة والتخاطب.

- تضم أقسام اضطراب طيف التوحد والإعاقة العقلية والإعاقة السمعية.

- تضم أقسام الإعاقة البصرية وصعوبات التعلم والموهبة.

- الأقسام الأكاديمية بالكلية هي العلوم والعربي والإنجليزي والدراسات.

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف بني سويف ذوى الاحتياجات الخاصة كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة اكسترا نيوز ترصد معلومات

مواد متعلقة

"اقتصادية الشيوخ": لدينا منافع كبيرة من انضمام مصر لـ"بريكس"

الروائى عزت القمحاوى ضيف الدكتورة صفاء النجار فى "أطياف".. الخميس

مراسل "dmc": إقبال جماهيرى على حفل "كاريوكى" بالعلمين الجديدة (فيديو)

مقرر القومى للمرأة بأسوان: "بلدى أمانة" تستهدف توعية السيدات بقرى "حياة كريمة"

أستاذ اقتصاد: الاتحاد الأوروبى يطمح للحصول على الطاقة النظيفة من المغرب العربى

مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش الصومالى ينفذ عمليات عسكرية لدحر الإرهاب (فيديو)

"الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية".. المحددات المصرية لحل أزمة السودان (فيديو)

تفاصيل إطلاق مشروع إنارة المساجد الكبرى بالطاقة الشمسية (فيديو)

الأكثر قراءة

هتك عرضها بعلاقة كاملة.. اعترافات متهم باغتصاب طفلة بالبدرشين

يصل دبى لإجراء الفحص الطبى.. آخر تطورات مفاوضات اتحاد جدة مع صلاح

حدث ليلا|حريق يلتهم 10 منازل فى قنا وانتشال جثة فتاة مجهولة الهوية

تفاصيل تحطم هليكوبتر عسكرية أمريكية على متنها 23 من مشاة البحرية

مصر تنضم لـ"بريكس".. من يستفيد ممن؟!

أسعار طبق البيض اليوم الأحد 27 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة