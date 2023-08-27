بدأت الدراسة فى 2019.. معلومات حول كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ببنى سويف
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف.
كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف:
- بدأت الدراسة في الكلية عام 2019 وتقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
- تعد الدفعة الأولى للكلية هي أول دفعة متخصصة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.
- مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة.
- تضم الكلية أقسامًا مختلفة منها قسم اضطرابات اللغة والتخاطب.
- تضم أقسام اضطراب طيف التوحد والإعاقة العقلية والإعاقة السمعية.
- تضم أقسام الإعاقة البصرية وصعوبات التعلم والموهبة.
- الأقسام الأكاديمية بالكلية هي العلوم والعربي والإنجليزي والدراسات.