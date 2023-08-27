الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط "مستريح سفريات" في سوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

استولى سائق أربعيني بمحافظة سوهاج على مبلغ مالي من عدة أشخاص أوهمهم لتسهيل السفر للخارج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة بتحرير محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو محمد ع ع ع سن 55 عاما، نجار، و2 آخرين يقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة بتضررهم من المدعو عبدالحميد د ح م، 42 عاما، سائق، ومقيم بناحية دائرة مركز شرطة المنشأة. 

رحلة النصب  

وتضمن البلاغ أن المشكو في حقه نصب عليهم وحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 64 ألف جنيه بزعم مقدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

مديرية أمن سوهاج أعمال النصب والاحتيال

مواد متعلقة

استولى على 7 ملايين جنيه.. سقوط مستريح العقاقير الطبية بسوهاج

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على 7 ملايين جنيه من المواطنين

الأكثر قراءة

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

اليوم.. جنايات كفر الشيخ تنظر ثاني جلسات محاكمة قاتل زوجته بعد تعذيبها

أصغر عارضتين فى معرض ديارنا: "شكرًا للرئيس لإتاحة الفرص لعرض وتسويق منتجات أبناء مصر"

خروج الفئران من جحورها

طقس اليوم شديد الحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

مراسل "dmc": إقبال جماهيرى على حفل "كاريوكى" بالعلمين الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة