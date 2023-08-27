ضبط "مستريح سفريات" في سوهاج

استولى سائق أربعيني بمحافظة سوهاج على مبلغ مالي من عدة أشخاص أوهمهم لتسهيل السفر للخارج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة بتحرير محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو محمد ع ع ع سن 55 عاما، نجار، و2 آخرين يقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة بتضررهم من المدعو عبدالحميد د ح م، 42 عاما، سائق، ومقيم بناحية دائرة مركز شرطة المنشأة.

رحلة النصب

وتضمن البلاغ أن المشكو في حقه نصب عليهم وحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 64 ألف جنيه بزعم مقدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.