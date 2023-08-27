أصغر عارضتين فى معرض ديارنا: "شكرًا للرئيس لإتاحة الفرص لعرض وتسويق منتجات أبناء مصر"

رغم صغر سنها ولكنها تهوى الهاند ميد وصناعة الإكسسوارات وبمعاونة صديقتها وبدعم من والدتها استطاعت أن تتوسع في تصنيع المنتجات بأشكال مختلفة وتشارك في معرض ديارنا.

لوجين ورنا: شاركنا بالإكسسوارات في معرض ديارنا

وقالت الطفلتان لوجين محمد ورنا هاني أصغر عارضتين بمعرض ديارنا، إنهم شاركتا في معرض ديارنا الذي أقيم هذا العام في مارينا 5 بالعلمين بمنتجات الإكسسوارات من الهاند ميد واستطاعتا أن تطورا من منتجاتهما لكي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية المختلفة وخاصة فئة الشباب.

تطوير منتجات الإكسسوارات باستخدام الأحجار الكريمة والعقيق

وأوضحت الطفلتان لوجين ورنا، أنهما هذا العام قامتا بتصنيع منتجات الهاند ميد من الإكسسوارات باستخدام الأحجار الكريمة والعقيق، والتركيز بشكل أكبر واستهداف فئة الشباب، فضلًا عن تطوير موهبتهم من خلال التدريبات.

إتاحة الفرص لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية لأبناء مصر

واختتمت لوجين محمد حديثها لـ"الدستور" قائلة: "مشاركتي أنا وصديقتي في معرض ديارنا بمارينا 5 هذا العام شجعتنا لتسويق المنتجات بشكل أفضل.. بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على إتاحة الفرص لعرض وتسويق المنتجات الحرفية واليدوية لأبناء مصر"، مؤكدة استمرار تنمية موهبتهم بشكل أكبر وتطوير مشروعهم الصغير، موجهة رسالتها لمن لديه حرفة "امسكوا في موهبتكم وخلوا شعاركم لا استسلام".

من جانبها أعربت سالي المغربي، والدة الطفلة لوجين محمد أصغر عارضة بمعرض ديارنا، عن سعادتها لمشاركة نجلتها في المعرض للعام الثاني على التوالي، مقدمة الشكر إلى وزارة التضامن لإتاحة الفرصة لأصغر عارضتين للمشاركة وعرض منتجاتهما لإكسابهما الثقة وتشجيعهما "اشتغلوا كتير واجتهدوا وطوروا منتجاتهم بشكل سريع.. وإن شاء الله يشاركوا في معارض دولية".

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