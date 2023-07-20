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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية بمطروح (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت د.نيفين القباج، وزيرة التضامن، يرافقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الخميس، معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 5 بالساحل الشمالي ويستمر حتي 4 سبتمبر 2023.

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جاء ذلك بحضور رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ وجمال الشوري، عضو مجلس النواب والعمدة ياسين العقاري والعمدة محمود عز الدين  وفتحي الجمل مستشار محافظة مطروح للشئون الاجتماعية وفاطمة أنور مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.

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وتفقد محافظ مطروح ووزيرة التضامن أروقة المعرض والتي تحتوي علي منتجات الشباب الحرفية واليدوية والتراثية مشيدين بالمنتجات التي تم عرضها بالمعرض.

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الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الساحل الشمالى للحرف اليدوية والتراثية محافظ مطروح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية نيفين القباج وزيرة التضامن

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