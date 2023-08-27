الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير عيد يشارك جمهوره الغناء بحفل "كايروكى" بالعلمين الجديدة

حفل كايرو كي بمهرجان
حفل كايرو كي بمهرجان العلمين

بدأ حفل الفريق الغنائي كايروكي بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وهو الحفل المنتظر الذي  يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب.

حفل كايروكي بمهرجان العلمين الجديدة

كانت بداية الحفلة مع أغنية روبرتو لفريق كايرو كي وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف، ثم طلب أمير عيد من الجمهور غناء أغنية "كل حاجة بتعدي" معًا دون موسيقى، وهو ما قام به الجمهور الشاب لتتعالى أصواتهم بشكل كبير.

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تحت شعار كامل العدد "كايروكى" يبدأ حفله بالعلمين الجديدة بـ"روبرتو"

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيديو يظهر الجمهور الغفير الذي  حضر الحفل والاحترافية في التنظيم ودخول الجمهور بشكل مميز وتجهيز المسرح بمستوى احترافي عالمي.

 

 

ومؤخرًا كثر البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن الموعد الخاص بحفل "كايروكي"، في مدينة العلمين الجديدة، ليكون البحث هو الأكثر تداولًا، خاصة بعدما أعلن الفنان أمير عيد عن الحفل.

وأعلن فريق كايروكي عن حفل غنائى لهم فى مهرجان العلمين فى مدينة العلمين الجديدة، كما كتب الحساب الرسمى للفريق على تويتر: "هنغنى فى مهرجان العلمين قريبًا، وهنعمل حفلة للتاريخ، نتمنى نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم، وأكدت أن مصر قِبلة سياحية للعالم".

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