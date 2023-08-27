الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طفل بطلق خرطوش خلال حفل زفاف فى القليوبية

طلق ناري
طلق ناري

تمكنت الأجهزة الأمنية من  كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن إصابة طفل بطلق ناري خلال حفل زفاف بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بالقليوبية. 

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه تبلغ لـ قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من إحدى المسشفيات باستقبال طفل "5 سنوات" مصاب برش خرطوش بالوجه والعين، وبسؤال والده قرر بأنه حال تواجد الطفل بشرفه منزل الأسرة بدائرة القسم، وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة قام شقيق العروس (طالب– مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجًا بحفل الزفاف فأحدث إصابه الطفل المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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