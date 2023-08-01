الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لسائق قتل نجله طعنا بالخطأ فى الخصوص

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق، لاتهامه بطعن نجله عن طريق الخطأ، خلال تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وزوج نجلته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وكانت قد عدلت هيئة المحكمة قيد ووصف التهمة الموجهة للمتهم بدلا من القتل العمد، إلى توجيه تهمة القتل الخطأ، حيث إن المشاجرة كانت بين المتهم وزوج نجلته، وحين تدخل نجل المتهم للذود عن زوج شقيقته طعنه المتهم عن طريق الخطأ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15625 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3378 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ع. ف"، 54 سنة، سائق، قتل عمدا المجنى عليه "ع. ع"، بأن توجه للمكان الذى أيقن سلفا تواجده فيه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكينا"، تالى الوصف.

وما أن ظفر به حتى طعنه بسلاحه المار بيانه، طعنة بصدره قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته.

محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد مشاجرة طريق الخطأ قسم شرطة الخصوص سائق

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان