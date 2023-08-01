المشدد 7 سنوات لسائق قتل نجله طعنا بالخطأ فى الخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق، لاتهامه بطعن نجله عن طريق الخطأ، خلال تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وزوج نجلته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.



وكانت قد عدلت هيئة المحكمة قيد ووصف التهمة الموجهة للمتهم بدلا من القتل العمد، إلى توجيه تهمة القتل الخطأ، حيث إن المشاجرة كانت بين المتهم وزوج نجلته، وحين تدخل نجل المتهم للذود عن زوج شقيقته طعنه المتهم عن طريق الخطأ.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15625 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3378 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ع. ف"، 54 سنة، سائق، قتل عمدا المجنى عليه "ع. ع"، بأن توجه للمكان الذى أيقن سلفا تواجده فيه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكينا"، تالى الوصف.

وما أن ظفر به حتى طعنه بسلاحه المار بيانه، طعنة بصدره قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته.