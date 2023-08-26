مصرع "خُط أسوان" و2 من معاونيه فى إطلاق نيران مع الشرطة

لقي "صدام" أخطر العناصر الإجرامية من متجري المخدرات بأسوان، واثنين من معاونيه، مصرعهم اليوم خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط معهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون – 3 بنادق آلية –2 فرد خرطوش).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات الأمن العام في أسيوط ودمياط وأسوان

وشنت وزارة الداخلية، حملات أمنية من قبل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديريات الأمن في أسيوط وأسوان ودمياط.

استهدفت هذه الحملات في عدد من دوائر الشرطة والأقسام والمراكز، وأسفرت جهودها في مديرية أمن أسيوط عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري و6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 655 حكما قضائيا متنوعا في مديرية أمن أسوان، تم ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة و2 قضية سلاح ناري، بينما في مديرية أمن دمياط، تم ضبط 11 قضية إتجار في المواد المخدرة و12 قطعة سلاح ناري.

كشف لغز قتيل الدقهلية

تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من أحد المستشفيات، حيث استقبلوا عاملًا مقيمًا بدائرة المركز، والذي توفي بعد وصوله إثر إصابته برصاصة خرطوش.

وبعد وصول قوة أمنية والتحقيق مع شقيقه، الذي يعمل كمزارع، اتضح أن المجني عليه كان يقوم بزيارة الأرض الزراعية له، ولكنه فوجئ بوجود شخص آخر لا يعرفه، وبعد مشادة كلامية بينهما، قام هذا الشخص بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته ولاذ الجاني بالفرار.

تم تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه، والذي يمتلك سلاحًا ناريًا من نوع خرطوش، وتبين أن لديه سجلا جنائيا. وبعد التحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة.

ضبط أسلحة في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية، من ضبط شخصين لديهما معلومات جنائية، ويقيمان في دائرة مركز شرطة منية النصر. وعثر بحوزتهما على بندقيتين خرطوش، وثلاثة فرد محلي، وعدد من الطلقات ذات أعيرة مختلفة. وبعد المواجهة، اعترفا بحيازتهما لهذه المضبوطات بقصد الاتجار.