ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22732 طن تشمل 913 طن ملح صب و400 طن كسب صويا و4310 طن رمل و898 طن فلسبار و7486 طن يوريا و8725 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46329 طن تشمل 3400 طن خردة و7000 طن كسب صويا و14150 طن حديد و2084 طن ابلاكاش و4000 طن فول صويا و6893 طن قمح و300 طن ذرة و7951 طن قمح مطحون و2315 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 551 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 386 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2731 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام ميناءدمياط من القمح 117623 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191749 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2550 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و الفيوم ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2832 شاحنة.

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر سبتمير القادم والتى تستهدف 7 قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.



يذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

