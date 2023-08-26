الزمالك يتوصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة بشأن سداد مستحقات صفقة شيكابالا

توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق نهائي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، بشأن سداد المستحقات الخاصة بهم، والتي تبلغ قيمتها مليونًا و400 ألف دولار، لحل مشكلة إيقاف القيد.

وكان لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم نهائي ضد الزمالك، بسبب مستحقات صفقة شيكابالا، والتي تبلغ قيمتها مليونًا و400 ألف دولار.

حل الأزمة

وقال مصدر داخل نادي الزمالك: "توصلنا إلى حل مع سبورتنج لشبونة بحصولهم على قسط من المبلغ في الوقت الحالي، على أن تتم جدولة باقي المبلغ على عدة دفعات في الفترة المقبلة، وهو ما وافق عليه النادي البرتغالي".

وتابع: "بمجرد رفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك، سيتم إرسال جزء من المبلغ إلى النادي البرتغالي على أن يتم جدولة باقي المبلغ".

إنهاء وقف القيد

ويسعى مسئولو الزمالك لإنهاء وقف القيد في أسرع وقت، حتى يتمكن النادي من إبرام بعض الصفقات الجديدة قبل غلق باب الميركاتو، في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق في العديد من المراكز.

وسبق ودخل الزمالك في خط المفاوضات مع أكثر من لاعب في وقت سابق، لكن تم التراجع في اللحظات الأخيرة؛ بسبب مشكلة إيقاف القيد التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

ويستعد الزمالك للعودة إلى التدريبات في الأول من سبتمبر المقبل، لبداية فترة الإعداد.