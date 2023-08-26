السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تواصل الجولات الترويجية بالعلمين.. ومناقشة فرص الاستثمار فى القطاع العقارى

البورصة
البورصة

نظمت البورصة فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي يوم أمس الجمعة، وذلك بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري والتحديات التي تواجه نمو القطاع، والدور المفترض للصناديق العقارية بأنواعها في زيادة السيولة والشفافية وتحفيز الاستثمار في العقار وأيضا تنشيط سوق المال عن طريق توفير منتجات وبدائل استثمارية متنوعة. 

كما ناقشت الفعالية تطورات ملف تداول الحصص العقارية الذي يتم العمل عليه بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل، تعزيزًا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.


آليات إدماج الثروة العقارية فى أسواق المال


وسلطت المناقشات الضوء على فوائد ومزايا قيد الشركات العقارية بأنواعها في البورصة وأهمية اختيار التوقيت المناسب لضمان أفضل النتائج لجميع الأطراف، كما ناقش الحضور هيكل القطاع العقاري واتجاهات النمو المتوقعة، وتحليل لعناصر العرض والطلب في السوق وكيفية الاستفادة من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في تحفيز نمو القطاع.

كما عرضت المناقشات لكيفية الاستفادة من التعديلات الأخيرة في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية في تحفيز إنشاء الصناديق العقارية لما لها من دور فعال في زيادة سيولة وشفافية وعمق السوق وتنويع البدائل الاستثمارية المتاحة للمستثمر، وفي نفس الوقت تعمل على خلق مصادر تمويل غير تقليدية للمطورين العقاريين وملاك العقارات.

اعتبارًا من 26 أغسطس.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين أحمد الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة البورصة

وتضمنت الفعالية قيام فريق العمل في البورصة المصرية بعمل عرضين تقديميين،، أحدهما عن صناديق الاستثمار بوجه عام، وصناديق الاستثمار العقاري بوجه خاص، وأنواعها وآليات إنشائها وكيفية عملها، والآخر عن تطورات ملف تداول الحصص العقارية والآليات المقترحة لإنشاء وعمل منصة تداول الحصص العقارية والدور المفترض لهذه المنصة في تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.

البورصة المصرية بمدينة العلمين القطاع العقاري الفرص الاستثمارية سوق المال

مواد متعلقة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

كارت أحمر للجماعة: كيف أحيا المصريون ذكرياتهم مع 30 يونيو؟

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

"معلومات الوزراء" يطلق الإصدارة الثالثة من مبادرة "كلام في الاقتصاد"

30 يونيو.. آخر موعد لسداد القسط الأول من الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية والتجارية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

"حصص مصر" تواجه جشع المراجعات النهائية في الدروس الخصوصية

خبير: حل أزمة تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء يسهم في تنشيط السوق العقاري

الأكثر قراءة

المتهم ورّط شقيقه من قبل.. مفاجآت جديدة فى واقعة "سيدات كفر ميت سراج" بالمنوفية

حذره قبل اغتياله.. لوكاشينكو تلقى معلومات عن الترتيب لتحطيم طائرة قائد فاجنر

تأجيل نظر دعوى بطلان انعقاد عمومية الأهلى لجلسة 1 أكتوبر

بعد تراجع موقفها.. سيناريوهات معقدة أمام فرنسا في النيجر

الأمور المستعجلة تلغي حكم رسوم قضائية بـ164 ألف جنيه لشركة شحن

الزمالك يتوصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة بشأن سداد مستحقات صفقة شيكابالا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة