السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: اتحاد جدة واثق من ضم صلاح الصيف المقبل

صلاح
صلاح

أظهرت تقارير صحفية، اليوم السبت، مستجدات ملف نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي معه.

وكانت التقارير قد قالت منذ أيام، إن صلاح وافق على عرض النادي السعودي، لكن النادي الإنجليزي رفض بيعه هذا الصيف.

وكان وفد من نادي الاتحاد قد تواجد في لندن منذ أيام بقيادة رئيس النادي أنمار الحائلي لمحاولة ضم الدولي المصري.

وقالت إذاعة "تاك سبورت" الإنجليزية، إن السعودية واثقة بشدة من ضم صلاح صيف 2024 رغم تمسك ليفربول به.

وبدأت مفاوضات الاتحاد مع صلاح قبل بداية الدوري الإنجليزي في منطلق شهر أغسطس الجاري، ثم تطورت أكثر وأكثر في الأيام الماضية.

ووضع اتحاد جدة راتب خيالي للنجم المصري يجعله الأغلى في تاريخ الدوري السعودي متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر والفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدو.

كما أوضحت التقارير أن اتحاد جدة كان يجهز عرضًا خياليًا لا يمكن رفضه من الريدز لضم صلاح مقابل 110 ملايين يورو.

يورجن كلوب يكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي: "ليس هناك شيء، من الصعب الحديث عن القصص الإعلامية، لأنه لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه من وجهة نظرنا، محمد صلاح لاعب في ليفربول، لا يوجد شيء هناك، إذا كان هناك شيء فإن الإجابة ستكون لا (إنه) ليس للبيع".

 

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