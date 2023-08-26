السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الرعاية الصحية تطلق التعاون مع اليونيسيف لرفع الوعي بالممارسات التغذوية السليمة للأم والطفل

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورش عمل للتوعية بأنماط الحياة الصحية السليمة للمرأة والطفل، وذلك تزامنًا مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وللعام الثاني على التوالي بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وأوضح بيان الهيئة، أنه تحت شعار «الأم العاملة.. مابين رضاعة الطفل والعمل»، انطلقت ورش العمل بالمحافظتين، وذلك بدعم من الشبكة الدولية لتغذية الرضع في العالم العربي ( IBFAN) ، وبرنامج الغذاء العالمي WFP، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية، والجمعية المصرية لاستشاريي الرضاعة الطبيعية، والمؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل.

وتابع البيان: تم عقد ورش عمل لمقدمي الخدمة الطبية، ممن يقدمون الخدمات الطبية للأم والطفل، بهدف مساعدة الأمهات على مواجهة التحديات والحد من الممارسات التغذوية غير السليمة التي قد تتداخل مع التغذية الطبيعية المُثلى، شارك بها نخبة من الاستشاريين والأساتذة، وهم أ.د جيهان فؤاد، أستاذ طب الأطفال واستشاري دولي في الرضاعة الطبيعية واستشارى التغذية العلاجية وعميد المعهد القومى للتغذية، د.غادة سيد عبدالعال استشاري طب الاطفال و التغذية العلاجية واستشارى دولي الرضاعة الطبيعية ومنسق العالم العربى للشبكة الدولية لتغذية الرضع IBFAN، د. أمل الطويل، استشاري طب الاطفال واستشاري دولي الرضاعة الطبيعية و عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية و الأكاديمية الدولية لطب الرضاعة الطبيعية ABM، د. ميادة حازم، اخصائي طب الاطفال وحديثي الولادة بمستشفيات جامعة حلوان واستشاري دولى رضاعة طبيعية IBCLC واخصائي التغذية الاكلينيكية للاطفال، د.هدى كرم، اخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة و دولي للرضاعة الطبيعية ومنسق المجلس الاستشارى الطبى بالهيئة العامة للرعاية الصحية. 

 

 أساسيات التغذية الصحية السليمة

 

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فيما استهدفت ورش العمل أيضًا  منتفعات التأمين الصحي الشامل من السيدات العاملات، وارتكزت على عدة محاور منها أساسيات التغذية الصحية السليمة، والمشكلات المتعلقة بها ، وكيفية تصحيح المعلومات المغلوطة الشائعة عن الرضاعة الطبيعية، وذلك لرفع الوعي بأهميتها لدى السيدات  .

وأشار بيان الهيئة، إلى تضافر كافة الجهود من الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني والجهات الدولية المعنية بصحة الأم والطفل، بهدف دعم السياسات والبرامج المعنية بالأمهات، وتقديم استشارات لدعمهن، إضافة إلى ضرورة تنفيذ سياسات صديقة للأسرة.

مؤكدًا أهمية إيجاد حلول مبتكرة لاستمرار حصول الأمهات على المشورة المُثلى من خلال زيادة الاهتمام ببرامج الرضاعة الطبيعية، وتحسين ورصد وتنفيذ السياسات التى تضمن تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض على تقديم المشورة المُثلى للأمهات والأسرة بالكامل، وأهمية استمرار إتاحة المشورة كجزء من خدمات الصحة، باعتبار التغذية السليمة للأطفال تحميهم من العديد من أمراض الطفولة الشائعة.

هذا، ويعد الاحتفال السنوي للرضاعة الطبيعية ركيزة المبادرات الدولية مثل الألف يوم الأولى فى حياة الطفل "الألف الذهبية" بالتزامن مع سياسة الدولة لدعم صحة المرأة المصرية وبناء جيل جديد من أطفال وشباب المستقبل أصحاء قادرين علي خدمة المجتمع والوطن.

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