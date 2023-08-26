السبت 26 أغسطس 2023
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مصر

الصحة: توزيع 256 «كراش كار» على أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير التجهيزات الطبية المكملة في المستشفيات، والتي تتضمن أجهزة الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، والقساطر التداخلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتوفير 256 «كراش كار» التي تتضمن الصدمات الكهربائية، وأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتم توزيعهم على أقسام الطوارئ، حسب الاحتياج ومعدل تدفق الحالات المرضية. 

كما أشار المحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان  ، إلى توفير 6 حضانات بمستشفى جراحات اليوم الواحد في المرج، وتجهيز قسم الرعاية المركزة بمستشفى حلوان العام، وتوفير 16 حضانة أطفال مبسترين وجراحة لمستشفى احمد ماهر التعليمي ، وتوفير 11 حضانة بمستشفى الباجور التخصصي، وتوفير4 حضانات أطفال لمستشفى الفرافرة، وتشغيل 16 سرير رعاية مركزة أطفال بمستشفى فرشوط.

 

  توفير 6 أجهزة مونيتور لمستشفى أم الأطباء

 

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ،إلى توفير 15 مونيتور، و10 حضانات لمستشفى ناصر التخصصي، و8 حضانات، و8 مونيتور، و4 أجهزة تنفس صناعي، لمستشفى شبرا العام، وتجهيز مستشفى دسوق العام بـ4 أجهزة تنفس صناعي، و4 أجهزة سباب، وتوفير 6 أجهزة مونيتور لمستشفى أم الأطباء، وماكينة غسيل كلوي بقسم الرعاية المركزة في مستشفى شرق المدينة، وتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى البدرشين المركزي.

 

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تفعيل دور التغذية العلاجية للصيادلة الاكلينيكيين في الرعايات المركزة 

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أن الوزارة قامت بتخصيص فرق للمرور على المستشفيات لعمل حصر باحتياجات أقسام الاستقبال والرعاية، من الموارد البشرية والمستلزمات، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ، إلى أن ذلك  جانب تنظيم تدريبات للصيادلة الإكلينيكيين على برامج التغذية العلاجية للمرضى في أقسام الرعاية.

المستشفيات حسام عبدالغفار جراحات اليوم الواحد كراش كار الرعاية المركزة مقطعية بمستشفى

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