الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: 23 مليون مستفيد من خدمات مبادرة "100 يوم صحة" خلال شهرين

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

تحدث الدكتور حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة، عن نتائج مبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" علي مستوى محافظات مصر.

وأوضح عبدالغفار خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة DMC، الفرق بين مبادرة الرئاسية  "100 يوم صحة" وباقي المبادرات، قائلًا إن المبادرات السابقة لها فئة بعينها مستهدفة فعلى سبيل المثال مبادرة صحة المرأة تستهدف السيدات بدً من أعمار 18 عاما فيما فوق، “ضعف السمع” لحديثي الولادة وهكذا.

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة في مبادرة "100 يوم صحة" هي الأوسع على الإطلاق لأنها تستهدف جميع المواطنين 105 ملايين مواطن مصري، بجانب المقيمين علي الأراضي المصرية، وغالبا في المبادرات السابقة كانت تبدأ بمحافظات ثم التوسع لتشمل جميع المحافظات، مقارنة بمبادرة "100 يوم صحة" بدأت فى جميع المحافظات في آن واحد.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي آمر بتكثيف تواجد مبادرة "100 يوم صحة" أكثر في المحافظات والقرى الأكثر احتياجا والكفور والنجوع، مؤكدًا أنه المبادرة هي واحدة من أضخم المباردات في مصر.

وأضاف أن اليوم هو اليوم الـ60 من المبادرة، وحجم الخدمات الصحية التي قدمت حتي أمس، تجاوزت حوالي 22 مليون و900 ألف خدمة صحية في خلال 58 يوم السابقة، موضحًا أن الخدمات التي تقدمها مبادرة "100 يوم صحة" تشمل:-

الخدمات تشمل فحص الأم والجنين “معاك من أول يوم”.
الكشف عن الأمراض الوراثية عند الأطفال المبتسرين.
الفحص السماعي للأطفال حديثي الولادة.
طلاب مراحل التعليم الأساسي: فحص الأنيميا والتقزم والبدانة.
كبار السن: الفحص عن الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة.

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