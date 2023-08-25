الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": "100 يوم صحة" قدمت 23.4 مليون خدمة مجانية للمواطنين خلال 61 يومًا

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 23 مليونا و426 ألفا و946 خدمة طبية من خلال مبادرة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، حتى مساء أمس الخميس 24 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة "100 يوم صحة" قدمت منذ انطلاقها 717 ألفا و155 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليونا و816 آلاف و221 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ304 آلاف و282 طفلا، فيما قدمت المبادرة مليونين و230 ألفا و611 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن المبادرة منذ انطلاقها قدمت 165 ألفا و444 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و289 ألفا و114 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 103 آلاف و916 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ639 ألفا و899 مواطنا

وقال "عبدالغفار" إن مبادرة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية "البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم" بملء 877 ألفا و537 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 599 ألفا و709 مواطنين.

وتابع "عبدالغفار" أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 3 ملايين، و754 ألفا و789 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 3 ملايين و698 ألفا، و128 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 8 ملايين و91 ألفا و944 طفلا.

واستطرد "عبدالغفار" أن مبادرة "100 يوم صحة" قدمت 138 ألفا و197 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف "عبدالغفار" أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو مليونين و794 ألفا و393 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها المبادرة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا "عبدالغفار" جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة 100 يوم صحة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي صحة المرأة

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