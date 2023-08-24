هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفد شركة GHP السويدية بمنشآتها فى بورسعيد

استقبلت هيئة الرعاية الصحية المدير التنفيذي لشركة GHP السويدية، وذلك بعدد من منشآتها بمحافظة بورسعيد، وذلك بهدف الإطلاع على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، وذلك على أرض الواقع وداخل أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال بيان الهيئة، استهلت الزيارة بمركز صحة أسرة الحي الإماراتي، ومستشفى الحياة بورفؤاد، فيما تم التعرف على آليات عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، والإطلاع على رحلة المريض داخل منشآت الهيئة بداية من مراكز ووحدات طب الأسرة لتلقي كافة خدمات الرعاية الأولية، والتي تغطي 80%من احتياجات المواطن، حتى حصوله على العلاج، مرورًا بآليات الإحالة للمستشفيات لتلقي مستوى الأعلى من الخدمة سواء خدمات الرعاية الثانوية والثالثية.

التعرف على ممارسات علاج مرض السكري

تأتي الزيارة في إطار التعرف على ممارسات علاج مرض السكري بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، كذلك مناقشة إمكانية إنشاء مركز تميز خاص بمرض السكري داخل إحدي منشآت الهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعزز سبل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويدعم الاستثمار في القطاع الصحي.

فيما تمت مناقشة آليات تقديم الخدمة الصحية المتكاملة لمرضى السكري، بدءًا من الكشف المبكر للوقاية من الإصابة بمرض السكري، مرورًا بآليات علاجه وكيفية التعايش معه وصولًا إلى سبل تجنب مضاعفاته، وذلك تلبيةً لمتطلبات المرضى في نطاق واحد، بحيث يتم توفير مكان يضم مجموعة من العيادات المتخصصة المختلفة التي تخدم مرضى السكري جنبًا إلى جنب كعيادات السمنة، وأمراض القلب، والأعصاب، القدم السكري، إلخ.

هذا، وشمل وفد شركة GHP الدكتور روبرت بول، المدير التنفيذي للشركة، والدكتورة علا بكري، المدير المالي الإقليمي بالشركة والمشرف على مشروع مرض السكري، وكان في استقبالهم كل من الدكتور مازن علاء الدين حمدي، المشرف على ملف التعاون الدولي برئاسة الهيئة، والدكتورة آلاء الدمرداش، عضو إدارة التعاون الدولي بالهيئة، فيما رافق الوفد من فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد كل من، الدكتور محمد الكيكي، مدير الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، الدكتورة مروة حلاوة، مدير الرعاية الأولية بالفرع، الدكتورة سارة كراوية مدير المكتب الفني لمدير الفرع، والدكتورة إيمان عبدالهادى مدير إدارة الاعلام، والدكتور يوسف السلكاوى مسئول التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالفرع.

شركة GHP عالمية سويدية تدير وتقدم خدمات الرعاية الصحية

جدير بالذكر، أن شركة GHP هي شركة عالمية سويدية تدير وتقدم خدمات الرعاية الصحية بدول كثيرة حول العالم، منخلال العيادات المتخصصة ذات المستوى العالمي، مع التركيز على مركزية المريض، وتصميم العيادات بشكل مبتكر لتقديم خدمات بأعداد كبيرة وجودة عالمية، وتتواجد المجموعة في خمس دول، وتعالج أكثر من 10ملايين مريض سنويًا في 443 منشأة، ويرتكز عملها على تأسيس مراكز التميز Center of Excellence للتخصصات المختلفة وعلى سبيل المثال مرضى السكري والنساء والأطفال.