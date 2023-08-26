السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

رئيس الإنجيلية يهنئ المستشار محمد شوقي بتعيينه نائبا عاما

اندريه زكي
اندريه زكي

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر.

وجاء في نص البرقية: “بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم بخالص التهانى القلبية بتعيين سيادتكم نائبًا عامًّا لجمهورية مصر العربية، وبهذه الثقة الكبيرة، وهو ما يعكس قدراتكم على الحفاظ على قيمة العدالة والمساواة، متمنيًا لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم”.

وعبر رئيس الإنجيلية عن تقديره الكبير للمستشار حمادة الصاوي، وعلى دوره الوطني ومجهوداته المخلصة التي ساهمت في بناء منظومة العدالة والمساواة والارتقاء بمكانة القضاء المصري أمام العالم.

كما أرسل رئيس الإنجيلية برقية مشابهة لسيادة المستشار تامر عبدالحميد فرجاني، بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم ٣٥٨ بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣.

من هو  المستشار محمد شوقي

عُين  المستشار محمد شوقي بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، ثم أصبح في 28 سبتمبر من العام 1985 وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية، واستمر عمله بالنيابة العامةحتى 30 سبتمبر من العام 1989.

عُين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر من العام 1989، ثم ترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.

عُين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية في 3 سبتمبر 1993 واستمر عمله بها حتى 30 سبتمبر 1995، ثم أصبح في أول أكتوبر 1995 رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة، ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف في 16 يونيو 1999، ثم نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف في 25 يونيو 2003، ثم رُقي إلى درجة "رئيس استئناف" بمحاكم الاستئناف في 30 يونيو من العام 2005.

عُين في أول أكتوبر 2010 وحتى 30 سبتمبر 2012 عضوًا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعير للعمل قاضيا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من أول أكتوبر 2012 ولمدة 6 سنوات.

ترأس في 18 أغسطس 2019 المكتب الفني لمحكمة استئناف طنطا، ثم عُين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل في 25 فبراير من العام 2020 .

عُين في 22 يونيو 2020 مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وحتى الآن.

صدر في وقت سابق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه نائبًا عامًا ابتداء من 19 سبتمبر المقبل، خلفا للمستشار حمادة الصاوي الذي تنتهي مدة شغله لمنصبه في هذا التاريخ.

الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمص برقية تهنئة إلى سيادة المستشار محمد شوقي عياد بمناسبة تعيينه نائب ا عام ا اعتبار ا من ١٩ سبتمبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس السيسي

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