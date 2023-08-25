رئيس الإنجيلية يشارك فى حفل توزيع جوائز مدارس الأحد بمجمع كنائس المنيا

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال توزيع هدايا المسابقة الصيفية لقطاعي مدارس الأحد والمرحلة الإعدادية بمجمع كنائس المنيا الإنجيلي، بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، بحضور القس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس عصام عطية راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس كمال رشدي الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس إميل ماهر رئيس لجنة التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، والمهندس أيمن أنور نائب رئيس لجنة التربية، وعدد كبير من قيادات مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي.

وخلال خطاب الاحتفال، عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بمشاركته نشاط مجلس التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي والاحتفال بتوزيع هدايا مسابقات الصيف لقطاعي مدارس الأحد وإعدادي، وقال: "فخور بتواجدي اليوم، وأسعد أيام حياتي وأنا أشارك أبنائي وأحبائي خدمة مدارس الأحد".

وأضاف: "إن أعظم قيمة عظيمة في حياتنا هو الهنا العظيم، ونحن من نضيف القيمة الحقيقية للعالم والأشياء".