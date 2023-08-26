4 ملايين جنيه.. إيرادات أفلام دور العرض السينمائية أمس

حالة من التنافس الشديد تشهدها دور العرض السينمائية في مصر خلال موسم الصيف هذا العام.

ومع تنوع الأفلام المعروضة استطاع نجوم السينما التنافس على جذب الجمهور وتحقيق إيرادات جيدة منذ انطلاق عرض أفلامهم بدور العرض السينمائية.

ونجح فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني في اعتلاء عرش الإيرادات بفارق كبير عن الأفلام المعروضة.

قائمة إيرادات شباك التذاكر

جمعت أفلام دور العرض أمس إيرادات بلغت 4.022.270 مليون جنيه، حيث جنى فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسني إيرادات بلغت مليونًا و790 ألف جنيه، الفيلم من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد، وأسماء أبواليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، والفيلم من إخراج كريم العدل.

فيما حقق فيلم "وش في وش" للنجم محمد ممدوح وأمينة خليل إيرادات أمس قدرت بـ1.268.091، ويشاركهم البطولة بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

وحقق فيلم "بيت الروبي" أمس إيرادات 365.860 ألف جنيه، ليحتل الفيلم المركز الثالث في الإيراد اليومي لشباك التذاكر، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وجاء في المركز الرابع فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان، حيث حقق 233.992 ألف جنيه أمس الجمعة، والعمل من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم و جومانا مراد، إسلام إبراهيم، والفيلم من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه العدل جروب.

واكتفى فيلم مرعي البريمو بتحقيق إيرادات وصلت أمس إلى 213.674 ألف جنيه، وهو من بطولة غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، وسيناريو إيهاب بليبل، وموسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

وحقق فيلم مستر إكس للنجم أحمد فهمي إيرادات أمس بلغت 91.371 ألف جنيه.

وجاء في المركز السابع فيلم البعبع للنجم أمير كرارة محققًا 29.057 ألف جنيه.

وتلاه في قائمة الإيرادات فيلم 5 جولات محققًا أمس ايرادات قدرت بـ13.055 ألف جنيه، وهو بطولة مجموعة من الشباب منهم آدم الشرقاوي ونور النبوي ومن إخراج مازن أشرف.

وجاء في المركز التاسع والأخير فيلما تاج والبطة الصفرا، حيث حقق الأول إيرادات قدرت بـ6 آلاف جنيه.