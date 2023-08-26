"الدفاع الروسية": إسقاط مُسيّرة أوكرانية فى بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مُسيّرة أوكرانية، اليوم السبت، في إحدى مناطق مقاطعة بيلجورود، حسب فضائية "العربية".

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "حوالي الساعة 9.00 صباحا، أحبطت محاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مُسيرة على أهداف في روسيا"، موضحة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المُسيرة المعادية فوق أراضي منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا في منطقة بيلجورود.

إسقاط مُسيّرة أوكرانية فى مقاطعة موسكو

يأتي ذلك بعد ساعات على إسقاط مُسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو، وأقل من يوم على تدمير مُسيرة أخرى فوق بيلجورود بعد ظهر أمس الجمعة.