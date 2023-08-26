السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الدفاع الروسية": إسقاط مُسيّرة أوكرانية فى بيلجورود

مُسيّرة أوكرانية
مُسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مُسيّرة أوكرانية، اليوم السبت، في إحدى مناطق مقاطعة بيلجورود، حسب فضائية "العربية". 

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "حوالي الساعة 9.00 صباحا، أحبطت محاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مُسيرة على أهداف في روسيا"، موضحة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المُسيرة المعادية فوق أراضي منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا في منطقة بيلجورود.

إسقاط مُسيّرة أوكرانية فى مقاطعة موسكو

يأتي ذلك بعد ساعات على إسقاط مُسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو، وأقل من يوم على تدمير مُسيرة أخرى فوق بيلجورود بعد ظهر أمس الجمعة.

​​وزارة الدفاع الروسية​​ إقليم بيلجورود اوكرانية أوكرانيا روسيا

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