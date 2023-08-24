الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت متأخر الأربعاء، تصدي دفاعاتها الجوية لمحاولة هجوم أوكرانية وصفتها بـ"الإرهابية" باستخدام طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم، في حوالي الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة".

وأضاف البيان: "تم رصد وتدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

ويوم أمس، أعلن عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرة مسيّرة في منطقة موجايسك بمقاطعة موسكو.

وأضاف: "أصابت الطائرة المسيرة الثانية مبنى قيد الإنشاء في المدينة. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات".

حرب المسيرات

وتحاول القوات الأوكرانية مؤخرا مهاجمة مجمع "موسكو سيتي" بواسطة الطائرات المسيرة.

وفي 18 أغسطس الجاري، دمر نظام الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيرة سقط حطامها في منطقة إكسبوسنتر وألحق أضرارا بواجهة المباني، كما تم إسقاط طائرتين أخريين في 10 أغسطس الجاري.

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