السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب غرقًا أثناء الاستحمام بمياه النيل في الغربية

ارشيفية
ارشيفية

لقي شاب مصرعه من قرية ميت ميمون، التابعة لمركز ومدينة السنطة شهدت في محافظة الغربية، غرقًا بمياه نهر النيل أثناء الاستحمام مع أصدقائه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان وتحويله إلى مشرحة.

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غرق شاب في حوض ري مزرعة مانجو بالعاشر من رمضان

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية ميت ميمون التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمصرع أحد شبابها ويدعي "كريم ر" غرقا بمياة نهر النيل منطقة الرياح العباسي، وذلك أثناء الاستحمام مع أصدقائه، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان وتحويلة إلى مشرحة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى هذا السياق فقد شهد شاطئ أبو يوسف غرب محافظة الإسكندرية، مصرع شاب غرقًا، أمس  الجمعة، أثناء نزوله البحر بشاطئ أبو يوسف فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين البحث عن جثمانه بعد أن جرفه التيار، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض شاب للغرق بمنطقة العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبيّن من الفحص غرق المدعو "كرم زكريا جاد"، 24 عامًا، عقب نزوله البحر في الشاطئ المشار إليه، بعدما جرفته الأمواج ولم يعثر على جثمانه حتى الآن وجاري البحث من قبل قوات الإنقاذ النهري وبمشاركة غواصين الخير.

من جهته، قال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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