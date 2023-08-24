الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق شاب في حوض ري مزرعة مانجو بالعاشر من رمضان

غرق
غرق

لقى شاب مصرعه غرقا، فى حوض رى داخل مزرعة بدائرة مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، والتحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة

الجثة تصل مستشفى التأمين الصحى ..

حيث استقبل مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان، “ جرجس.س.ع”، 37 سنة، مقيم مركز شبين “ جثة هامدة”، وتبين وفاته بعد تعرضه للغرق فى مزرعة أبويوسف “مزرعة مانجو” بجوار نادي بروسيا، بمدينة العاشر من رمضان، ويجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة فى مشرحة المستشفى.

وفي سياق متصل، لفظ شخص أنفاسه  الأخيرة، غرقا في ترعة بشارة، بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتلقى سابقا مدير أمن الشرقية، إخطارا من  مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بمصرع شخص غرقا، في ترعة بشارة، بدائرة مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية.

وتبين وفاة “جمعة.م.د”، 31 عاما، عامل، ومقيم قرية كفر البلاسى، وتم نقل جثته لمستشفى الحسينية المركزى.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة

كما لقى طفل  مصرعه اثر تعرضه للغرق فى ترعة بدائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، و تم انتشال جثته وإيداعها بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى.

واستقبل مستشفى بلبيس  المركزي "السيد.و.م"، 11 سنة، مقيم المطرية "جثة هامدة"، وتبين مصرعه غرقا فى ترعة الإسماعيلية، دائرة مركز بلبيس، أمام كوبرى غيتة.

وقد تم نقل الجثة بواسطة الاهل عن طريق مرفق الإسعاف للمستشفى، والتى قررت التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة

كما استقبل مستشفى بلبيس المركزى جثة لشاب يدعى“ محمود.م.ر”20  سنة، مقيم محافظة المنيا، “جثة هامدة ”، وقد تبين وفاته إثر غرقه فى ترعة أبوسمران، بدائرة مركز بلبيس، أثناء الإستحمام فى مياة الترعة.

غرق مصرع مدينة العاشر مزرعة مانجو جثة هامدة

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