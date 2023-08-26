مطران أبوقرقاص يتفقد أعمال ونشط مكتب التنمية الإيبارشي

تفقد الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص بالمنيا، أعمال مكتب التنمية، ومتابعة تنفيذ كورس تدريب تخاطب مكثف لإعداد أخصائيين تخاطب داخل ٩ مجتمعات وحضانات تابعة لمكتب التنمية، تمهيدا لتأسيس وحدات تخاطب داخل الحضانات لعلاج مشكلات تأخر الكلام والتلعثم واللدغات عند الأطفال، ضمن أنشطة مشروع أطفال سعداء ورفع كفاءة الحضانات، بحضور الأب مينا القمص متى، مسؤول المكتب.

وألقى الأنبا بشارة كلمة تشجيع لدور المكتب وأهمية العمل الجماعي ضمن الخدمة وديناميكية العمل وتقديم الخدمات الإنسانية ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والصحي ضمن أهداف المكتب،

أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك يشارك في زيارة بطريرك الأرمن الكاثوليك إلى حلب

وعلى صعيد أخر، شارك المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، في الزيارة التي أجراها كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، غبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، إلى مدنية حلب الشهباء، وهي الزيارة الرعوية الأولى لغبطته، منذ تعيينه بطريركًا على الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية.

الأنبا بشارة جودة يمنح الدرجة الرسائلية للشماس إسحق ثابت

ومن جهته، احتفل الأنبا بشارة بقداس عيد انتقال السيدة العذراء بكنيسة السيدة العذراء بالفقاعي، وكان في استقباله الأب ملاك وهبة راعي الكنيسة، وفي رفقته الاب جوزيف منير والاب ميلاد جميل والشماس الإكليريكي أشرف حمدي.

قدم صاحب النيافة القداس لأجل الشماس إسحق ثابت لينال درجة الإيبودياكونية.

وفي كلمته، أوصى الأنبا بشارة بضرورة تنشيط الدعوات، والصلاة لأجلها باستمرار ليرسل الرب فعله لحصاده.

وألقى الأب جوزيف منير عظة ممثلا عن الإكليريكية عن روحانية الاحتفال بعيد انتقال سيدتنا مريم العذراء، فالعيد معايشة يومية للحب والرحمة والتواضع.

كما ترأس الأنبا بشارة الرياضة الروحية بكاتدرائية أم النعم الإلهية، وكان في استقباله الأب يونان استمالك والأب يوساب أيوب رعاة الكنيسة.

وتكلم الأنبا بشارة عن كيفية معايشة هذا الزمن المبارك بالاقتداء بأمنا مريم العذراء وأم الكنيسة، في ضرورة عيش ثقافة المحبة والرحمة والغفران، وعدم الإدانة، وتجسيد مبادرات خير وسلام في مجتمعنا البشري، فما أحوجنا اليوم لنكون رسلا للسلام.

كما بارك صاحب النيافة مزار السيدة العذراء ليكون سبب بركة ونعمة للجميع وشعب الكنيسة.