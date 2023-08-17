الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة يترأس رياضة صوم السيدة العذراء بكنيستها في البربا

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، رياضة صوم السيدة العذراء، وذلك بكنيستها، بالبربا.

شارك في الصلاة الأب بيشوي حبيب راعي الكنيسة، والأب ميلاد جميل، الذي ألقى خدمة الكلمة بعنوان "مريم العذراء قدوة ومثال لنا في الإيمان والرجاء والمحبة"، موضحا أنه إذا أردنا ان نكون قديسين، فعلينا أن ننظر دائمًا إلى أمنا مريم،  لنتعلم منها.

وقدم راعي الإيبارشية كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية عيش حياة الرجاء، التي نحن مدعوون لها، وسط عالم مليء بالإحباطات. فلنكن أنبياءً رجاء، وحياة، وسلام، ومحبة، لننشر ملكوت الله على الأرض.

الأنبا بشارة جود اقباط الكاثوليك الانبا بشارة جودة الأنبا بشارة جودة م الانبا بشارة الرهبان الفرنسيسكان إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك إيبارشية أبوقرقاص وملوي إيبارشية أبوقرقاص

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل جاره فى الطالبية: "كان هيفضحنى ويلم عليا الناس"

سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصرى

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة  الخميس 17-8-2023

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 17-8-2023

أكرم حسنى يتصدر إيرادات شباك التذاكر بـ"العميل صفر" فى أول أيام عرضه

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس