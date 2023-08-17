الأنبا بشارة يترأس رياضة صوم السيدة العذراء بكنيستها في البربا

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، رياضة صوم السيدة العذراء، وذلك بكنيستها، بالبربا.

شارك في الصلاة الأب بيشوي حبيب راعي الكنيسة، والأب ميلاد جميل، الذي ألقى خدمة الكلمة بعنوان "مريم العذراء قدوة ومثال لنا في الإيمان والرجاء والمحبة"، موضحا أنه إذا أردنا ان نكون قديسين، فعلينا أن ننظر دائمًا إلى أمنا مريم، لنتعلم منها.

وقدم راعي الإيبارشية كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية عيش حياة الرجاء، التي نحن مدعوون لها، وسط عالم مليء بالإحباطات. فلنكن أنبياءً رجاء، وحياة، وسلام، ومحبة، لننشر ملكوت الله على الأرض.