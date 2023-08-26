ناجى شحاتة يكشف لـ "الشاهد" كواليس النطق بالحكم فى "قضية كرداسة"

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه في يوم النطق بالحكم في قضية "كرداسة" كان متبقي 13 متهما تقريبا لم يتم سماع مرافعتهم، عملنا استراحة ودخلنا غرفة المداولة وأخبرت القضاة الذي كانوا معي بأننا سنستمع إلى هؤلاء الـ 13 حتى وإن أدى الأمر إلى التأخير، وسوف نحكم اليوم، فوافقوا واستمعنا إلى المرافعات حتى الساعة الحادية عشرة.

وأضاف المستشار ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه في الساعة الحادية عشرة والنصف أصدرت الحكم بإحالة أوراق المتهمين لمفتي الديار المصرية، وبعد سماعهم للحكم أصابهم حالة من الهياج، لكن أم الشهيد الضابط عامر عبدالمقصود دخلت تجري على غرفة المداولة وتبكي وحاولت تقبيل رأسي، فقلت لها بأن هذا هو حق الله، فقالت لي الآن فقط سأقبل العزاء في ابني.

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.