بلومبرج: بريطانيا تصدر عددًا قياسيًا من تأشيرات العمل للمهاجرين لسد نقص العمالة

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن بريطانيا تصدر عددًا قياسيًا من تأشيرات العمل للمهاجرين لسد النقص المستمر في العمالة حيث تم إصدار 321 ألف تأشيرة للمهاجرين للعمل في المملكة المتحدة في العام حتى يونيو، حيث سارع أصحاب العمل للتوظيف من الخارج وسط النقص المستمر في العمالة، وفقًا للأرقام الرسمية.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية مدى اعتماد المملكة المتحدة على العمال الأجانب بعد عامين ونصف من دخول نظام الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وارتفع عدد تأشيرات العمل الصادرة بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق.

وقالت الوكالة الأمريكية كان أكثر من ثلث الإجمالي، 121.290، عبارة عن تأشيرات "للرعاية الصحية" بزيادة قدرها 157٪ عن العام السابق - حيث كانت المملكة المتحدة تكافح لتلبية احتياجات التوظيف في الخدمة الصحية الوطنية ومقدمي الرعاية. ويشكل المواطنون الهنود والنيجيريون الحصة الأكبر.



وأشار التقرير إلى انه مع عدم قدرة أصحاب العمل على شغل أكثر من مليون وظيفة، استجابت الحكومة من خلال توسيع قائمة المهن التي تعاني من النقص، ونظام الإعفاء من قواعد التأشيرة، لتسهيل جلب العمال إلى البلاد.

ومع ذلك، أصبحت أعداد الهجرة المتزايدة بمثابة صداع سياسي لرئيس الوزراء ريشي سوناك بالنظر إلى الوعود التي قطعتها حكومة المحافظين للسيطرة على حدود بريطانيا بعد استفتاء عام 2016 الذي وضع بريطانيا على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2022، وصل صافي الهجرة إلى مستوى قياسي بلغ 606 آلاف وفقا لأرقام تأشيرات وزارة الداخلية غير قابلة للمقارنة لأنها تشمل العمال لفترات قصيرة ولا تشمل الهجرة.

كان أحد أسباب ارتفاع معدلات الهجرة العام الماضي هو زيادة تأشيرات الطلاب، وقفزت أعداد الطلاب الأجانب مرة أخرى بنسبة 23% في العام المنتهي في يونيو إلى 498,626، غالبيتهم من المواطنين الهنود والصينيين.