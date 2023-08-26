الجارديان: المزارعون فى بريطانيا يواجهون صعوبة فى الزراعة والحصاد لخفض الدعم

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن المزارعون في بريطانيا يواجهون ضغوطا وصعوبة في الزراعة والحصاد نتيجة لخفض الدعم والمدفوعات المباشرة إلى جانب الظروف الجوية السيئة وارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت الصحيفة إن الحافز الزراعي المستدام أو مبادرة الزراعة المستدامة وبرنامج إدارة الأراضي البيئية، يعد جزءًا من حزمة من المدفوعات التي تحل محل السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي دفعت لمديري الأراضي مقابل مساحة الأرض التي تحت رعايتهم، والهدف منه هو دفع أموال للمزارعين لرعاية الطبيعة والتربة وغيرها من المنافع العامة، وليس مجرد الزراعة وامتلاك الأراضي.

وكان من المفترض أن يتم طرح مخطط 2023 في أغسطس ولكن تم تأجيله، ومن غير المتوقع أن يحصل المزارعون على أي مدفوعات حتى عام 2024.

ونظرًا لأن القواعد المتعلقة بمدفوعات هذا الحافز الزراعي قد تغيرت منذ العام الماضي، فإن مديري الأراضي غير متأكدين مما إذا كانوا سيستمرون في المخطط من الآن فصاعدا، أو اتباع الإرشادات المنصوص عليها في المقترحات الخاصة بخطة 2023.

قالت الصحيفة هذه هي الضربة الأخيرة لمخطط ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ففي العام الماضي، تلقى 224 مزارعًا فقط في إنجلترا مدفوعات بموجب هذا الحافز وذهب جزء صغير فقط من المدفوعات إلى المزارعين في عام 2022.

وبينما تم تخفيض الدعم بنسبة 22% في المتوسط ​​للمزارعين في العام الماضي، فإن الأموال المدفوعة من خلال الحافز الزراعي تعادل 0.44% فقط من إجمالي خطة التمويل للمزارعين، مما جعلهم يطالبون حيث يذهب المال.

وأوضحت الجارديان أن هذا العام أصبحت التخفيضات أكثر وضوحا، حيث تخطط الحكومة لخفض المدفوعات بنسبة 36%، ويتسبب هذا، إلى جانب صعوبة الحصاد بسبب الظروف الجوية السيئة وارتفاع أسعار الفائدة، في الضغط على المزارع.