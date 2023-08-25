سوزا يكشف موقفه من الانتقال للأهلي

تحدث جوستافو سوزا، مهاجم فريق تشونبوك الكوري الجنوبي، عن عرض النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم “سوزا” بالانتقال للنادي الأهلي بعدما تقدمت إدارة النادي بعرض لضمه لتدعيم الخط الهجومي استعدادًا للموسم المقبل.

جوستافو سوزا يكشف موقفه من الانضمام للأهلي

وقال سوزا في تصريحات له: "نعم وصل عرض جيد لضمي.. لكن إدارة النادي أخبرتني أن انتقالي ليس ممكنًا في الوقت الحالي".

وتعمل إدارة النادي الأهلي على إنهاء ملف المهاجم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف: "شعرت بالأسف لرفض النادي رحيلي لأنني وافقت بالفعل على العرض المقدم لضمي ولكن لدي عقد مع النادي ممتد حتى شهر ديسمبر المقبل".

وأردف اللاعب: "علي الانتظار حتى نهاية عقدي، ومعرفة ما إذا كان سيصل عرض بشروط جيدة لضمي آنذاك".

وأفادت صحيفة "nate sports" الكورية الجنوبية، أن موقف نادي تشونبوك هيونداي تغير تمامًا وتدرس إدارة النادي في الوقت الراهن، الموافقة على رحيل المهاجم البرازيلي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وحقق النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز في الموسم المنصرم بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا وبطولتي السوبر المصري على حساب الزمالك في بداية الموسم وبيراميدز.

ورحل محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي لفريق الخليج السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء.