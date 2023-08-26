مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 26-8-2023 فى المحافظات

نعرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 26-8-2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقًا لبيان هيئة المساحة المصرية، والتي تختص بتحديد أوقات الصلوات الخمس في كافة أنحاء البلاد والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 26-8-2023 في المحافظات

يمكن معرفة مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 26-8-2023 في المحافظات من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء يوميًا في مختلف المجالات وهي كما يلي:

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:54 فجرًا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرًا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرًا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:26 مساءً.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:47 مساءً.



الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:58 فجرًا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 1:03 ظهرًا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:39 عصرًا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:34 مساءً.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:56 مساءً.

الصلاة في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:02 فجرًا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرًا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:24 مساءً.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:43 مساءً.



الصلاة في محافظة الفيوم

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:59 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:28 مساءً.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:49 مساءً.



الصلاة في محافظة المنيا

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:02 فجرًا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرًا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرًا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:27 مساءً.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:47 مساءً.



الصلاة في محافظة البحيرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:57 فجرًا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 1:01 ظهرًا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرًا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:32 مساءً.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:54 مساءً.