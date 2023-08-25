الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المهيرى: انضمام مصر لمجموعة “بريكس”.. مشروع اقتصادى كبير

هشام المهيري رئيس
هشام المهيري رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية

أكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يجذب عددا كبيرا من المشروعات المستقبلية بين الدول الأعضاء ويشكل نوافذ استثمارية وأبوابا كبيرة للصادرات، ويفتح الطريق لفرص عمل واعدة بشكل متنوع ومختلف، منوها إلى أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد لتجمع "بريكس" يمثل نجاحاً باهرا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية مما يعزز من تحقيق أهداف مصر التنموية والاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات مع دول تحالف بريكس.

وقال المهيري في تصريحات صحفية له، إن  مجموعة بريكس من التحالفات الاقتصادية الكبرى  والانضمام يمثل محطة مهمة ويلبى آمال شعب مصر وفى القلب منه العمال لكونه يزيد من حجم التبادل التجاري مع دول التحالف الجديد ذات الاقتصاديات المتطورة وهي: روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وأضاف أن حجم التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة سيعمل على ازالة فكرة هيمنة القطب الاوحد ويضاهى التكتلات الغربية وينهى سيطرتها  مشيدا فى الوقت ذاته بالسياسات الاقتصادية المصرية والاستراتيجية ذات الامد المستقبلى النابعة من رؤية صائبة للقيادة السياسية التى تعمل على السير قدما فى بناء اقتصاد قوى للجمهورية الجديدة.

يذكر أن مجموعة  "بريكس" تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

يضم التكتل 5 دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقا وتعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها  مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التى ترغب في الانضمام إليها. وكلمة "بريكس" بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.

هشام فاروق المهيري الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بريكس التبادل التجاري

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