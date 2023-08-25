الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ملايين الأطفال تعانى.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية فى السودان

السودان
السودان

ألقت الاشتباكات المستمرة في السودان منذ أكثر من 4 أشهر بظلالها السلبية على مناحي الحياة كافة، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية المتردية في البلاد بالفعل مع ارتفاع معدلات النزوح إلى مستوى ينذر بالخطر.

وفي السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، تحذير الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في السودان، حيث تدافع الملايين من السودانيين للحصول على الغذاء والسلامة.

وحذر مسئولو الأمم المتحدة من أن السودان قد انزلق إلى كارثة إنسانية كاملة، وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 4 ملايين شخص نزحوا داخل وخارج البلاد منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع في منتصف أبريل من هذا العام.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة فإن ما لا يقل عن 24.7 مليون شخص أو أكثر من نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إنه منذ اندلاع الاشتباكات قُتل 19 من عمال الإغاثة الإنسانية وتعرضت المنشآت الإنسانية بما في ذلك المستودعات والمكاتب والمركبات للهجوم والنهب بشكل متكرر.

أكثر من 80% من مستشفيات السودان لا تعمل

بالإضافة إلى الضربات القوية التي أصابت نظام الرعاية الصحية في السودان بسبب الاشتباكات، إذ أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 80% من المستشفيات في جميع أنحاء السودان لا تعمل، ويحتاج في الوقت الحالي 11 مليون شخص في السودان إلى مساعدات صحية عاجلة بما في ذلك 4 ملايين طفل وامرأة يعانون سوء التغذية الحاد، وأكثر من 100 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية.

السودان أزمة السودان القاهرة الإخبارية الأزمة السودانية أطفال السودان الامم المتحدة

الأكثر قراءة

رئيس الاتحاد الإسبانى: قبّلت لاعبة المنتخب النسائى بموافقتها.. ولن أستقيل

20 ديسمبر.. نظر دعوى تعويض الفنان أحمد الفيشاوى 3 ملايين جنيه

تفاصيل مثيرة فى عقد كولر الجديد مع الأهلى بعد جلسته مع الخطيب

ضبط 4 لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة اتجار مشبوه بالنقد الأجنبى

مات بشكل مفاجئ.. تفاصيل وفاة المصارع الشهير "براى وايت"

"الأب".. الرئيس السيسى والمصريون تواصل دائم وحديث من القلب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)