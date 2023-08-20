هروب "الدعم السريع".. باحث سياسى: أم درمان تحت سيطرة القوات المسلحة

قال مجدي عبدالعزيز، الباحث السياسي، إن أم درمان أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع أصبحت تحت الحصار وبدأت تهرب وتدخل إلى الأحياء الآمنة.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات المسلحة السودانية الآن تستخدم استراتيجية مركزية والنتائج أصبحت واضحة جدًا.

وأشار إلى أن منطقة قلب الخرطوم أصبحت خالية تمامًا من السكان وتحت سيطرة القوات المسلحة؛ موضحًا أن الميليشيا المتمردة في بداية الحرب ارتكبت العديد من جرائم السرقة والنهب لبيوت الناس وسياراتهم.

وتابع: "الحرب الآن أصبحت حرب عصابات سلب ونهب، حيث لم تعد هناك خطة محكمة لقوات الدعم السريع لمواجهة ما يحدث في السودان".

كما أكد أن السودانيين يعانون من نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه، مشيرًا إلى أن المنظمات الإغاثية لم يعد لها وجود غير الوجود الإعلامي فقط، موضحًا أن الدول العربية الشقيقة فقط هي التي ساعدت السودان ومدته بالأدوية وبعض السلع.

واستكمل: "القتال في الخرطوم أصبح في مناطق محددة مهمة، فالقتال امتد من منطقة بحري إلى المنطقة الصناعية حيث مطاحن الدقيق ومصانع الغذاء، وكل هذا أثر بالسلب على الشعب السوداني".