الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تُقل 376 سائحًا.. انطلاق 25 رحلة بالون طائر بالأقصر

انطلاق 25 رحلة بالون
انطلاق 25 رحلة بالون طائر بالأقصر

شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق 25 رحلة، على متنها حوالي 376 سائحا من حول العالم.

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الطائر، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث تقوم الشركات المنظمة للرحلات البالون الطائر بالحفاظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث تقدم الشركات دعمًا كبيرًا للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث إن الرحلات تسهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر. 

يذكر أن محافظة الأقصر، رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي قارب على 45 درجة مئوية، تستقبل أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى انتعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

ويحتل السائحون من دولة إسبانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح للأقصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم سائحو دولة فرنسا، ورغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالأقصر إلا أن التدفقات السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا لم تنقطع.

وتلقت فنادق محافظة الأقصر حجوزات متعددة لإقامة أكثر من 50 مؤتمرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا خلال فصل الشتاء المقبل، وكذلك الوقت الحالي، ما من شأنه حدوث انتعاشة سياحية كبيرة للمدينة وتنويع لأنماط السياحة بمحافظة الأقصر بإضافة سياحة المؤتمرات والحفلات السياحية المتنوعة ضمن المنتج والمقصد السياحي والجو العام الذي يجد استمتاعًا وقبولًا من السائحين حول العالم. 

بالون الاقصر محافظة الأقصر أرض المطار السائحين رحلات طيران

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر يسلم شهادات إتمام تدريب مهارات التوظيف للمتدربين

رئيس جامعة الأقصر يشارك بملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بسوهاج

رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

صعود 3 فرق من "حاسبات الأقصر" لنهائيات مسابقة البرمجيات لشباب الجامعات

حملات تموينية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق في شمال سيناء

اليوم.. بدء فعاليات القافلة الدعوية الموسعة بـ"أوقاف الأقصر"

الأكثر قراءة

رئيس الاتحاد الإسبانى: قبّلت لاعبة المنتخب النسائى بموافقتها.. ولن أستقيل

مات بشكل مفاجئ.. تفاصيل وفاة المصارع الشهير "براى وايت"

20 ديسمبر.. نظر دعوى تعويض الفنان أحمد الفيشاوى 3 ملايين جنيه

ضبط 4 لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة اتجار مشبوه بالنقد الأجنبى

ضبط متهم أطلق النيران على مواطن بالنزهة بسبب أولوية المرور

تفاصيل مثيرة فى عقد كولر الجديد مع الأهلى بعد جلسته مع الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)