سماء الأقصر تشهد تحليق 28 رحلة بالون على متنها 670 سائحًا

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم، انطلاق 28 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 670 سائحًا من حول العالم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم، والذين فضَّلوا قضاء إجازتهم بها رغم الأجواء الحارة، والتي انطلقت من أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر.

وتشهد مدينة الأقصر منذ بداية الموسم السياحي استمتاع السائحين عبر رحلات البالون الطائر، ومن ارتفاع 1500 قدم بسماء الأقصر، ولمدة 45 دقيقة، بمعالم المدينة السياحية من معابد وآثار، والطبيعة من خضرة ونيل وجبل، فضلًا عن مشاهدة اللحظات الأولى لمشهد شروق الشمس الساحر، مما يسهم في الإقبال الكبير من السائحين على رحلات البالون الطائر والتي جعلها الزائرون على رأس أجندتهم السياحية في زيارة المدينة.

يذكر أن محافظة الأقصر رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي قارب على 45 درجة مئوية، تستقبل أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى إنعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

ويحتل السائحون من دولة إسبانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح للأقصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم سائحو دولة فرنسا، ورغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالأقصر إلا أن التدفقات السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا لم تنقطع.

وتلقت فنادق محافظة الأقصر، حجوزات متعددة لإقامة أكثر من 50 مؤتمرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا خلال فصل الشتاء المقبل وكذلك الوقت الحالي، ما من شأنه حدوث انتعاشة سياحية كبيرة للمدينة وتنويع لأنماط السياحة بمحافظة الأقصر بإضافة سياحة المؤتمرات والحفلات السياحية المتنوعة ضمن المنتج والمقصد السياحي والجو العام الذي يجد استمتاعًا وقبولًا من السائحين حول العالم.