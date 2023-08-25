أجواء استثنائية.. "القاهرة الإخبارية" ترصد كواليس انطلاق مهرجان الدراما فى العلمين

رصدت نورهان عجيزة، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" كواليس انطلاق مهرجان القاهرة للدراما المُقام في مدينة العلمين الجديدة.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن مهرجان القاهرة للدراما يُقام تحت شعار "60 سنة دراما" مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الفنانين المصريين والعرب حضروا انطلاق المهرجان، أمس، في العلمين.

وأضافت أنه تم توزيع جوائز ضمن الحفل من لجنة التحكيم وأيضًا باستفتاء الجمهور، حيث حصد الفنان محمد رمضان جائزة أفضل ممثل لعام 2023 بتصويت الجمهور، بالإضافة إلى فوز مسلسل "جعفر العمدة" من قبل الجمهور.

وتابعت: "حصلت الفنانة منى زكي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، وأفضل ممثلة دور ثانِ الفنانة أسماء جلال، والفنانة رنا رئيس حصدت جائزة أفضل وجه صاعد عن مسلسل موضوع عائلي".

حفل غنائي مميز لـ تامر حسني في العلمين

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن حفل توزيع الجوائز شهد استعدادات كبيرة وتنظيمًا، حيث تم الافتتاح بألعاب نارية أبهرت الحضور، موضحة أن الفنانين أعربوا عن مدى فخرهم وسعادتهم بإقامة المهرجان في مدينة العلمين الجديدة في دورته الثانية الاستثنائية.

وأشارت إلى أن المهرجان اختتم ليلة أمس بحفل غنائي مختلف للميجا ستار تامر حسني وسط تفاعل كبير من الجمهور وأجواء استثنائية مبهرة.