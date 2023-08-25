بعد الإعلان عن "الفرعون الأخير".. إصدارات "المتحدة" تبرز دور مصر الريادى فى صناعة الدراما

تحضر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجانب شركة ميديا هب- سعدي جوهر، لعمل فني ضخم إنتاجيًا يتناول حياة الفرعون توت عنخ آمون، يحمل اسم "الفرعون الأخير"، ومن المقرر عرضه في 2025، وهو العمل الذي يجسد بطولته النجم كريم عبدالعزيز.

وتظهر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حالة نشاط كبيرة بكونها ترسخ مبدأ الوطنية بأعمال رسخت مفاهيم مهمة في تاريخ المواطن المصري، عبر أعمال لاقت نجاحات عديدة على المستوى السينمائي والدرامي.

انتاجات الشركة المتحدة فى مجال السينما

قدمت الشركة المتحدة خلال الأعوام القليلة الماضية أكثر من عمل فني يتناول مشاهد من التاريخ المصري على المستوى السينمائي، كان آخرها فيلم "كيرة والجن"، وهو العمل الذي لعب بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وتناول حقبة مهمة من تاريخ مصر في أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أثناء ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي في تلك الفترة.

أما فيلم "الممر" فقدمته الشركة من بطولة النجم أحمد عز، ويرصد قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، كما يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الفترة الأولى من حرب الاستنزاف.

انتاجات الشركة المتحدة فى مجال الدراما التلفزيونية

وقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددًا من الأعمال الدرامية التي تناولت فكرة التاريخ وتأثيره في حياة المواطنين، عبر قصص حقيقية رصدت أوقاتًا مهمة في حياة المواطن المصري، حيث قدمت مسلسل "الاختيار" الذي تناول بمواسمه الثلاثة ملامح مهمة في تاريخ مصر الحديث، راصدًا من خلاله تفاصيل غاية في الأهمية حول فترة ما قبل وبعد 2011، حيث كشف الموسم الأول عن بطولات الشهيد أحمد منسي وتضحياته فداءً للوطن، ولعب بطولته الفنان أمير كرار.

كما شهد العمل في موسميه التاليين قصصًا من تاريخ المخابرات والشرطة المصرية في صراعهم مع الإرهاب، خلال فترة 25 يناير، ولعب بطولته الفنان أحمد مكي وكريم عبد العزيز الذي لعب دور البطولة.

كما قدَّمت الشركة عملاً تاريخيًا دينيًا رصد قصة تواجد الإمام الشافعي في مصر، وقام ببطولته الفنان خالد النبوي، بالإضافة إلى عشرات الأعمال الوثائقية والقصيرة، وعدد آخر من الأعمال التي يتم التجهيز لها لعرضها خلال الفترة المقبلة.