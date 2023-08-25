بالأسماء.. إصابة 4 فى تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

أصيب طفل ووالده واثنين آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم دراجتين نارية بالقرب من قرية العلامة بمنطقة شرق النيل بـ محافظة بنى سويف ونقلتهم سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة شرق النيل بالمنطقة الصناعية بالقرب من قرية العلامة ووقوع مصابين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

أسماء المصابين

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم محمد جمعة محمد 48 سنة عامل مصاباً بجرح قطعي بالفم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حسين فتحي بكري 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفك وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محسن عبدالمنعم توفيق 47 سنة مصاباً بكدمة بالصدر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وطفل يوسف 10 سنوات مصاباً بغيبوبة تامة وجرح قطعي بالجبهة حوالي 4 سم.

وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

- مصرع وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي

وفي سياق آخر، أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند نزلة الناصرية بين محافظتي الفيوم وبني سويف عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند نزلة الناصرية، بين محافظتي الفيوم وبني سويف، وأسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة 7 آخرين، بينهم 5 من أسرة واحدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

واستقبل مستشفى بني سويف جثة "محمود أبوالخير طه"، 19 عامًا، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها.