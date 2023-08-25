الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" سبب حبسه ضابطًا لموقفه بإحدى الجلسات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار ناجى شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، ودائرة الإرهاب السابق، إن الانضباط في الجلسات درس تعلموه من أساتذتهم السابقين، وأنه سبق وحبس ضابطًا لقيامه بإشعال سيجارة خلال الجلسة.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المتهمين كانوا يعقبون على قرارات المحكمة بطريقة غير لائقة وباستغلال كل الوسائل المتاحة في أيديهم. 

وأشار إلى أن له حديث سابق مع الإعلامية إيمان الحصري، وسألته عن الشباب المتهمين فقال لها إن القاضي ليس له إلا الأوراق أمامه وأنه بعيد كل البعد عن السياسية ومواقف المتهمين ويحكم بما يميله عليه ضميره، فقاموا باجتزاء الحوار وقالوا إنه أفشى سر المداولة وقدموا طلب رد ضده وتم رفضه وعادت القضية أمامه والقضية كان بها ناس كثيرة متورطة.

التجاوز بحق القاضي وحكمه

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان التجاوز كان يصل للخروج عن المألوف، وحينما يقول تأجيل القضية يصفق المتهم كنوع من الاستهزاء والسخرية وهي جريمة للإخلال بالنظام والنيل من هيبة المحكمة ويجيز فيها القانون إقامة الدعوى العمومية وتحكم عليه في وقتها، وسبق حكم على أحمد دومة وحبسه سنة ومرة 3 سنوات بتهمة التعدي على القاضي.

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المستشار محمد ناجي شحاتة حبس ضابط الجلسة الانضباط قرارات المحكمة التجاوز بحق القاضي

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