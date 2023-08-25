الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" رأيًا غريبًا لمحام عن حرق قسم إمبابة بالمحكمة

المستشار محمد ناجي
المستشار محمد ناجي شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، ومحكمة أمن الدولة العليا، ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه خلال عرض فيديو أحد أحراز قضية اتهام الضباط بقتل المتظاهرين، وعند ظهور أحد الضباط فوجئ بالناس بالمحكمة تقول "القاتل أهوه اقتلوه".

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللواء أحمد جمال، وزير الداخلية الأسبق تم استدعاؤه للشهادة، ووصفه بأنه رجل محترم وحضر للشهادة.

سؤال غريب من المحامي خلال الشهادة

وتابع أنه خلال شهادته فوجئ بأحد المحامين يسأله ما تعليقك إن قسم إمبابة لم يتم حرقه ضمن الأقسام؟، فقال له "لأنه يرجع لكفاءة الضباط الموجودين فيه، كما أن المنطقة هناك كلها بها أماكن شرفية، فقال له المحامي، "لابد أن يحاسبوا جميعًا لأنهم لم يتركوا الناس تحرق القسم لأنها ثورة والناس لابد أن تعبر عن غضبها".

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. 

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" عدد المتهمين فى "أحداث مجلس الوزراء"

محمد ناجى شحاتة سؤال غريب المحامي محكمة اللواء أحمد جمال قسم إمبابة

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