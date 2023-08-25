الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكى تسيطر على جائزة أفضل ممثلة من لجنة التحكيم والجمهور بمهرجان القاهرة

منى زكى
منى زكى

حصدت النجمة منى زكي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للدراما المقام بالعلمين الجديدة حاليا من لجنة التحكيم عن مسلسلها “تحت الوصاية” الذي عرض خلال رمضان الماضي.

كما حصدت منى جائزة أحسن ممثلة عن المسلسل نفسه ولكن بتصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

 

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

وعبرت النجمة منى زكي عن سعاتها بالجائزتين وقالت: “أغمرتموني بمحبتكم وتقديركم أنا النهارده أخدت جايزتين مهمين جدا”.

وكرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة الفنانة منى زكي على مشوارها الفني.

وقالت منى خلال تكريمها: “عاجزة عن الشكر أنا متشكرة جدا على التكريم ده بقالي كتير ما شوفتش اللمة الفنية الكبيرة دي، شكرا على كل حاجة وشكرا على التنظيم المميز ده، سعيدة إنها 60 سنة دراما مصرية ومش مستغربة الرقم إحنا تاريخنا في كل المجالات كبير”.

كما تم تكريم النجمة منة شلبي خلال الحفل الليلة وسط احتفاء كبير من قبل الحضور.

وقالت النجمة منة شلبى على مسرح الحفل: "شكرا جدا أنا ممتنة إني بتكرم النهارده وسط نجوم كبار، الدكتور يحيى الفخراني استثنائي، وسعيدة ومبسوطة إن جاءت منى زكي وكريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وإني بتكرم من دراما بلدي، وشكرا للدكتور أشرف زكي ويحيى الفخراني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وشهدت قاعة الاحتفال بمهرجان القاهرة للدراما احتفاءًَ كبيرا بالنجمة منة شلبي بمجرد صعودها مسرح الحفل للتواجد بين عدد كبير من النجوم.

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