أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها فى مهرجان القاهرة للدراما

أثارت الفنانة والإعلامية الشابة أسما شريف منير الجدل خلال الدقائق الماضية أثناء وجودها بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة.

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

وظهرت أسما بلوك غريب للغاية، حيث بدت حليقة الشعر تماما وصبغت الشعيرات الصغيرة باللون الأبيض، وبوزن زائد وبملابس عارية من المنتصف.

وحرصت أسما على الحديث مع الموجودين مؤكدة أنها أقدمت على ذلك بسب الحرارة، وأنها لم تضع أي مكياج خلال وجودها بالعلمين.

تكريم منى زكي في مهرجان القاهرة للدراما

وكرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة الفنانة منى زكي على مشوارها الفني.

وقالت منى خلال تكريمها: “عاجزة عن الشكر أنا متشكرة جدا على التكريم ده بقالي كتير ما شوفتش اللمة الفنية الكبيرة دي، شكرا على كل حاجة وشكرا على التنظيم المميز ده، سعيدة إنها 60 سنة دراما مصرية ومش مستغربة الرقم إحنا تاريخنا في كل المجالات كبير”.

كما تم تكريم النجمة منة شلبي خلال الحفل الليلة وسط احتفاء كبير من قبل الحضور.

وقالت النجمة منة شلبى على مسرح الحفل: “شكرا جدا أنا ممتنة إن بتكرم النهارده وسط نجوم كبار، الدكتور يحيى الفخراني استثنائي، وسعيدة ومبسوطة إن جاءت منى زكي وكريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وإن بتكرم من دراما بلدي، وشكرا للدكتور أشرف زكي ويحيى الفخراني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”.

وشهدت قاعة الاحتفال بمهرجان القاهرة للدراما احتفاءً كبيرا بالنجمة منة شلبي بمجرد صعودها مسرح الحفل للتواجد بين عدد كبير من النجوم.