ألعاب نارية و"لايت شو" فى حفل افتتاح مهرجان الدراما بالعلمين

قدم الفنان أحمد عصام "لايت شو" وألعابا نارية في حفل افتتاح مهرجان الدراما في دورته الثانية والمقامة بمدينة العلمين.

استعان عصام بشاشات عملاقة بمسرح المهرجان لإظهار صور العروض النارية، التي تقام على خشبة المسرح مستغلًا الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة في عرض مبهر للأضواء.

اهتمام النجوم بالعرض

وحظى العرض باهتمام كبير للنجوم حضور المهرجان والذين حرصوا على توثيقه بهواتفهم الخاصة، ومن المقرر أن يحي الفنان تامر حسني حفلًا الليلة ضمن فعاليات افتتاح المهرجان الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه.