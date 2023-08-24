لأول مرة.. محمد رمضان ضمن حضور مهرجان الدراما 2023

حضر الفنان محمد رمضان، لأول مرة في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية المقامة في مدينة العلمين الجديدة، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها دورة لمهرجان الدراما وسط عائلة وصناع مسلسل "جعفر العمدة".

ووقف أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة على ريد كاربت مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية المقامة في مدينة العلمين، يلتقطون الصور وهو يحتضن الفنانة هالة صدقي، التي جسدت شخصية الملكة صفصف في مسلسل جعفر العمدة.

ومن المقرر أن يكون اليوم هو موعد انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" والاحتفال بمرور 60 سنة دراما، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.

يجدر الإشارة إلى أن القائمين على المهرجان قرروا تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش لأفضل ممثل دور ثان، إلى جانب وجود 8 جوائز مستحدثة لأفضل مؤلف دراما، ومونتاج، وأفضل الفنانين دور أول وثان، وأفضل الأعمال الفنية، كما يشارك في المهرجان 35 عملًا دراميًا من الأعمال الرمضانية وأعمال طوال العام.

ومن المقرر أن يكون اليوم هو موعد انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" والاحتفال بمرور "60 سنة دراما"، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.