إحالة أوراق بائع متجول للمفتي بتهمة القتل العمد بالمرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق بائع متجول لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه أو عدمه بتهمة القتل العمد لشخص لسرقته والشروع في قتل آخر بالمرج

أمر الاحالة

وكشف أمر ان المتهم "أ.س" 26 سنة بائع متجول قتل عمداً المجني عليه "محمد. ع" وذلك بأن انهال عليه طعناً بسلاحه الأبيض، أداة الجريمة "سكين" قاصدا بذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بأداة حادة كالسكين نتج عنها تمزق بجدار القلب ونزيف غزير وهبوط حاد في الدورة الدموية وشرع في قتل آخر (صديق المجني عليه) وشريكه في العمل وذلك بأن أشهر سلاح الجريمة (سكين) في وجه محدثاً اصابته الا انه خاب اثره لسبب لا دخل لإرادته به وهو لذوذ المجني عليه هو الآخر بالفرار من مسرح الجريمة

وتعود أحداث القضية إلى أنه أثناء مباشرة المجني عليهم الاول وهو القتيل محمد عصام نور والمجني عليه الثاني إ.ع.إ عملهم (عمال خردة) حيث دفع عربتهم لاستكمال أعمال حرفتهم إذا بالمتهم يقوم باعتراض المجني عليهم بالطريق العام مشهراً بيده سكين بغية سرقة أموالهم وممتلكاتهم فسدد بسلاحه عدة طعنات أحدثت إصابة المجني عليه الأول محمد. ع. ن، وعلى إثرها فارق الحياة وقام بتوجيه بعض الطعنات صوب المجني عليه الثاني الذي هو لاذ بالفرار من مسرح الجريمة تاركاً خلفه ممتلكاته.