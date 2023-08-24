الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق بائع للمفتي قتل عاملا لسرقته في المرج

اعدام
اعدام

قررت محكمة  جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق بائع متجول لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه، بتهمة بقتل شخص عمدا لسرقته و الشروع في قتل آخر بالمرج و حددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علوان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كمال الدين وعلاء مصطفى     

تفاصيل أمر الإحالة          

كشف  أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23875 لسنة 2022  جنايات المرج ، و المقيدة برقم 4165 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، أن المتهم " أحمد .س " بائع متجول ، قتل عمدا المجني عليه محمد عصام نور بأن انهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض، قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

و أضاف  أمر الإحالة، أن المتهم شرع في سرقة المجني عليه " إبراهيم. ع "  ليلا بالطريق العام وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفه بغية سلب أمواله مشهرا قبله سلاحه الأبيض مسددا به ضربه أحدثت ما ألم به من إصابات، إلا أن إثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به و هو زود المجني عليه عن ممتلكاته وفراره من مسرح الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات .

كما شرع المتهم بسرقة المجني عليه " محمد ع "، ليلا بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفه بغية سلب أمواله إلا أن إثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به علي النحو المبين بالتحقيقات .

شهادة  أحد المجني عليهم 

 شهد أنه حال قيامه والمتوفى  بدفع عربتهما بداية لاستكمال أعمال حرفتهما، اعترض المتهم سبيلهما بغية سلب أموالهما مشهرًا قبلهما سكينا مهددا بإعماله ب جسدهما، فسدد بسلاحه عدة طعنات أحدثت إصابته وأوقعت بالمتوفى  أرضًا فلقى حتفه علي النحو المبين بالتحقيقات.

و أثبت تقرير الطب الشرعي، أن إصابة المجني عليه محمد عصام نور ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بأداة حادة كالسكين و تعزي وفاته، لما أحدثته الإصابة من تمزق بجدار القلب و نزيف غزير و هبوط حاد في الدورة الدموية.

إعدام سيدتين متهمتين بقتل طفل وإلقاء جثمانه فى ترعة بالأقصر

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية بائع متجول مفتى الجمهورية المستشار محمد علوان الطب الشرعي

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