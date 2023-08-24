انطلاق مبادرة البنك الأخضر للأطفال ذوي الهمم في دمياط

استقبلت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ أطفال مكتبة مصر العامة وذويهم وبمشاركة متميزة للأطفال من ذوي الهمم ، ضمن مبادرة "البنك الأخضر" التي أطلقتها الوحدة بالتنسيق بين إدارات العلاقات العامة والحدائق وفريق الابتكار والتميز بالوحدة؛ بهدف نشر الوعي البيئي والتعريف بأهمية النباتات ودورها في تنقية الهواء ودور المبادرة في تعزيز الرصيد الأخضر لزيادة المساحات الخضراء بالمدينة ودور المجتمع في الحفاظ عليها والتعاون مع فريق عمل الوحدة لتحقيق هذا الهدف، كما تم توزيع بورشورات توعوية على الأطفال للتأكيد على الفكرة وحثهم على نشرها.

وعلى هامش الزيارة استلهم عدد من الأطفال من المزروعات والطبيعة الخضراء لممارسة نشاط الرسم، يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة وما تستهدفه للتوسع فى المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وفي إطار جهود الدولة للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع ، وفى إطار حرص الوحدة الدائم للمشاركة المجتمعية الفعالة خاصةً التي تستهدف تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة وجودة حياة المواطنين.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذي تضمن 7 مناطق بمدينة دمياط وهم “المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح”، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

هذا وقد جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلي عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف النهائى ببعض المناطق ومناقشة آلية تسليم تلك المناطق وتنفيذ أعمال الإنارة بها، وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى ووضع جدول زمني للتسليم خلال الشهر القادم.

فيما وقد بحثت المحافظ، المعوقات التى تواجه تلك الأعمال وكذلك آلية تلافي كافة الملاحظات التى رصدتها لجنة الإشراف على التنفيذ، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، وأيضًا الخطط الزمنية التى تم وضعها ، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.